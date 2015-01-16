Террористы планировали убийства полицейских в Бельгии

17:44, 16 января 2015
Мир
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Группа джихадистов, которую в четверг обезвредили в Бельгии, планировала убить полицейских на улице и в комиссариатах полиции.

Террористы намеревались убить полицейских в Бельгии / www.geocaching.su

Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры Тьери Вертс, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

Он добавил, что в ходе ночной облавы были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также полицейская форма и крупная сумма денег.

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Запланированные атаки были неизбежными, сказал он, добавив, что двое подозреваемых, которые были убиты в Вервье в ходе рейдов, до сих пор не идентифицированы.

Накануне в Бельгии прошла масштабная операция против сети исламистских экстремистов, готовивших теракты. В городе Вервье вблизи Льежа в стычке с полицией были убиты два террориста, предположительно прибывшие с войны в Сирии на стороне джихадистов.

Уровень террористической угрозы в стране поднят до трех по четырехбалльной шкале.

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