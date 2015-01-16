Еврокомиссия усилила меры безопасности у штаб-квартиры в Брюсселе

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, передают РИА Новости.

"Еврокомиссия внимательно следит за последними событиями в Бельгии. Мы находимся в постоянном контакте с полицией Бельгии, чтобы быть уверенными, что наши меры безопасности являются достаточными. На данный момент нам не известно о каких-либо специальных угрозах, грозящих институтам ЕС. Мы будем регулярно переоценивать ситуацию", - сказала она.

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Несмотря на это, Еврокомиссия "ввела некоторые дополнительные меры контроля", в частности, увеличив контроль на входе в здания Еврокомиссии, сказал она. "Однако это лишь мера предосторожности", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января правоохранительные органы Бельгии провели антитеррористическую операцию в городе Вервье, в ходе которой двое предполагаемых террористов были ликвидированы, один задержан. В некоторых районах страны повышен уровень угрозы национальной безопасности. Рейды проводились в отношении вернувшихся из Сирии предполагаемых террористов, планировавших "масштабные атаки", их причастность к терактам в Париже пока не доказана.