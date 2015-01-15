В Бельгии проводят АТО: погибли три человека

23:01, 15 января 2015
Мир
6137 0

В ходе полицейской спецоперации в Бельгии неподалеку от центральных кварталов города Вервье, расположенного на востоке страны близ границы с Германией, погибли три человека.

rtbf.be

Об этом сообщает Deutcshe Welle со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

По информации канала, в Вервье произошло несколько взрывов в районе вокзала. Операция по обезвреживанию предполагаемой группировки исламистов еще не завершена.

Читайте такжеПолиция установила личность угрожавшего взрывом в редакции бельгийской газеты Le Soir

По сведениям агентства dpa, спецоперация полиции была направлена против нескольких радикальных исламистов, которые вернулись в страну из Сирии, где участвовали в боевых действия, и находились под наблюдением правоохранительных органов. В Вервье проживают не менее десяти таких ”возвращенцев”, передал телеканал RTL-Info.

Официального подтверждения сообщений о жертвах в ходе антитеррористической операции пока не поступило. 

На 20.00 по местному времени назначена пресс-конференция бельгийской полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter