В Бельгии проводят АТО: погибли три человека

Об этом сообщает Deutcshe Welle со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

По информации канала, в Вервье произошло несколько взрывов в районе вокзала. Операция по обезвреживанию предполагаемой группировки исламистов еще не завершена.

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По сведениям агентства dpa, спецоперация полиции была направлена против нескольких радикальных исламистов, которые вернулись в страну из Сирии, где участвовали в боевых действия, и находились под наблюдением правоохранительных органов. В Вервье проживают не менее десяти таких ”возвращенцев”, передал телеканал RTL-Info.

Официального подтверждения сообщений о жертвах в ходе антитеррористической операции пока не поступило.

На 20.00 по местному времени назначена пресс-конференция бельгийской полиции.