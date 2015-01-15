В Бельгии проводят АТО: погибли три человека
В ходе полицейской спецоперации в Бельгии неподалеку от центральных кварталов города Вервье, расположенного на востоке страны близ границы с Германией, погибли три человека.
Об этом сообщает Deutcshe Welle со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.
По информации канала, в Вервье произошло несколько взрывов в районе вокзала. Операция по обезвреживанию предполагаемой группировки исламистов еще не завершена.
Читайте такжеПолиция установила личность угрожавшего взрывом в редакции бельгийской газеты Le Soir
По сведениям агентства dpa, спецоперация полиции была направлена против нескольких радикальных исламистов, которые вернулись в страну из Сирии, где участвовали в боевых действия, и находились под наблюдением правоохранительных органов. В Вервье проживают не менее десяти таких ”возвращенцев”, передал телеканал RTL-Info.
Официального подтверждения сообщений о жертвах в ходе антитеррористической операции пока не поступило.
На 20.00 по местному времени назначена пресс-конференция бельгийской полиции.
The scene in #Verviers, #Belgiumpic.twitter.com/IOfPa3sCxo
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 15 Січень 2015