Спецслужбы США выпустили предупреждение в преддверии выборов

Департамент внутренней безопасности США, Министерство юстиции, офис директора Национальной разведки и Федеральное бюро расследований опубликовали совместное заявление накануне выборов.

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В нем, в частности, рассказывается о беспрецедентной работе по защите выборов от внешнего вмешательства, передает kommersant. «Наша цель - гарантировать подсчет каждого голоса и не допустить фальсификации», - говорится в документе. Спецслужбы сообщают, что в настоящий момент попыток дискредитировать выборы не выявлено.

«Но американцы должны знать о влиянии, которое пытаются оказывать - в частности, Россия - на общественное мнение иностранные игроки», - заявили спецслужбы. «США не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана или каких-либо еще государств», - говорится в документе.

Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых станет ясно, какая из двух политических партий получит контроль над Палатой представителей. Одновременно решится судьба 33 мест в Сенате, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов, будет избрано почти 7 тыс. депутатов местных законодательных собраний. Имени Дональда Трампа нет ни в одном бюллетене, однако сам президент США считает голосование «референдумом о доверии» ему лично.