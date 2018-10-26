США могут ввести больше санкций против РФ - советник Трампа

В США не исключают возможности введения новых санкций против России.

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что США могут ввести больше санкций против Российской Федерации.

В частности, он сказал, что в США будут делать так, как сочтут необходимым, в том числе рассматривать возможность введения новых санкций в ответ на вмешательство России в выборы в США и оккупацию украинского Крыма, сообщает Reuters.

"Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкций в отношении России. Мы собираемся делать, что вынуждены делать, и на наш взгляд необходимо", - заявил Болтон во время визита в Грузию.

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При этом, когда его спросили о возможных планах США ввести санкции в отношении владельцев российского государственного долга, он сказал, что не знает "о каких-либо санкционных наказаниях в вопросе государственного долга".

"Это может вступить в силу, может иметь влияние, если речь идет о причастных к финансовым операциям, связанным с другими транзакциями, находящимися под санкциями, но это не касается самого долга", - подчеркнул Болтон.

Как сообщал УНИАН, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу, 26 октября, заявил, что было бы хорошо, чтобы Россия убралась из украинского Крыма и восточной части Украины, а также прекратила вмешательство в выборы США.