США могут ввести больше санкций против РФ - советник Трампа
Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что США могут ввести больше санкций против Российской Федерации.
В частности, он сказал, что в США будут делать так, как сочтут необходимым, в том числе рассматривать возможность введения новых санкций в ответ на вмешательство России в выборы в США и оккупацию украинского Крыма, сообщает Reuters.
"Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкций в отношении России. Мы собираемся делать, что вынуждены делать, и на наш взгляд необходимо", - заявил Болтон во время визита в Грузию.
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При этом, когда его спросили о возможных планах США ввести санкции в отношении владельцев российского государственного долга, он сказал, что не знает "о каких-либо санкционных наказаниях в вопросе государственного долга".
"Это может вступить в силу, может иметь влияние, если речь идет о причастных к финансовым операциям, связанным с другими транзакциями, находящимися под санкциями, но это не касается самого долга", - подчеркнул Болтон.
Как сообщал УНИАН, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу, 26 октября, заявил, что было бы хорошо, чтобы Россия убралась из украинского Крыма и восточной части Украины, а также прекратила вмешательство в выборы США.