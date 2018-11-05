Эксперты получили данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии самолета

Запись с последнего полета начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты и заканчивается практически в момент крушения.

Группа австралийских и индонезийских экспертов смогла загрузить информацию с бортового самописца, который находился на борту разбившегося в Индонезии Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

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Об этом сообщает местный портал Detik. Эксперты допускали, что данные могут быть утеряны, отмечает портал.

Специалисты получили информацию о последних 19 полетах лайнера - в общей сложности это 69 часов, передают Ведомости. Запись из последнего полета начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты и заканчивается практически в момент крушения.

Как сообщал УНИАН, Boeing 737 Max 8 бюджетной индонезийской авиакомпании Lion Air разбился утром 29 октября. Все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Перед крушением пилот успел связаться с диспетчером и запросить разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Ранее Reuters узнал, что технические неполадки на разбившемся лайнере могли возникнуть не во время последнего полета, а как минимум за день до этого. По данным агентства, 28 октября этот же борт выполнял рейс с острова Бали в Джакарту. Сразу после взлета пилот сообщил о технических проблемах и хотел вернуться в аэропорт вылета, но позже проблема была решена и самолет продолжил полет. В результате он благополучно приземлился в Джакарте в 22.55 по местному времени, а в 6.20 утра на следующий день вылетел в новый рейс. Через 13 минут после взлета он упал в море.