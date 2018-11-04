Помпео встретится с представителем КНДР в Нью-Йорке

Стороны планируют обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с заместителем ЦК Трудовой партии Северной Кореи (КНДР) Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке.

По словам Помпео, эта встреча станет "хорошей возможностью для продолжения дискуссий о денуклеаризации" Корейского полуострова, сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что Ким Йон Чхоль считается приближенным к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Кроме того, госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление Пхеньяна о возможном возвращении КНДР к разработке ядерного арсенала, заявив, что его это заявление "не волнует".

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"Мы очень целенаправленные. Мы знаем, с кем мы ведем переговоры, мы знаем, каковы их позиции, и президент Трамп очень четко выразил свою позицию", - сказал он.

Помпео также добавил, что не будет никакого экономического облегчения, пока не будет достигнута конечная цель - полная денуклеаризация.

Как сообщал УНИАН, на исторической встрече в июне этого года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких сроков денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, взорвав его.

Однако в августе этого года независимые эксперты подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, в котором констатировалось, что Пхеньян не прекратил разработку ядерной и ракетной программы.

3 ноября КНДР пригрозила возобновить государственную ядерную программу в случае, если США не отменят экономические санкции.