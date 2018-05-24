КНДР закрыла свой ядерный полигон, взорвав туннели для испытаний

Полигон в Пхунгери считался одним из важнейших объектов в программе создания ядерного оружия КНДР.

Северная Корея в присутствии иностранных журналистов завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на Associated Press.

К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов с США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

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КНДР пообещала закрыть полигон после того как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Пхеньян ранее заявил, что демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей с помощью взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, полигон в Пхунгери считался одним из важнейших объектов в программе создания ядерного оружия КНДР. Все шесть северокорейских ядерных испытаний были проведены там, включая последнюю и самую мощную детонацию в сентябре 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что КНДР начала работу с демонтажа ядерного полигона Пунгері.