Северная Корея угрожает возобновить ядерную программу, если США не отменят экономические санкции

Пхеньян заявляет, что "санкции и давление не помогут в вопросе денуклеаризации.

Северная Корея угрожает возобновить государственную ядерную программу в случае, если США не отменят экономические санкции.

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Как сообщает "Немецкая волна", об этом говорится в заявлении, обнародованном министерством иностранных дел КНДР.

"В США считают, что постоянно повторяющиеся "санкции и давление" приведут к "денуклеаризации". Такое мнение вызывает только смех", - отмечается в заявлении северокорейского МИД.

Внешнеполитическое ведомство заявляет, что КНДР может вернуться к политике одновременного развития ядерного арсенала и экономического развития.

Как сообщал УНИАН, на исторической встрече в июне этого года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких сроков денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгери, взорвав его.

Однако в августе этого года независимые эксперты подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, в котором констатировалось, что Пхеньян не прекратил разработку ядерной и ракетной программы.