Лидер "Аль-Каиды" в Йемене взял на себя ответственность за теракт в Париже

Лидер "Аль-Каиды" в Йемене взял на себя ответственность за теракты против французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

"Лидер "Аль-Каиды", возглавляющий Йеменское отделение организации, взял на себя ответственность за атаки в Париже в видеообращении", - говорится в сообщении.

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Наср-ал-Анси появился в 11-минутном ролике, размещенном в интернете в среду, со словами, что убийство журналистов в Париже было "местью за пророка".

По его словам, Франция принадлежит к "партии сатаны". Кроме того, он анонсировал еще больше "трагедии и террора".

Он сказал, что Йеменская "Аль-Каида" выбрала цель, разработала план и профинансировала операцию в Париже.

Напомним, ранее братья Куаши, которые совершили теракт в Париже, заявляли, что за ними стоит "Аль-Каида".