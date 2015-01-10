Убитый во Франции террорист признал, что был боевиком "Исламского государства"

Соответствующее заявление он сделал после захвата заложников телеканалу BFM, с которым связался по телефону, передает ТАСС.

Журналисты не распространяли содержание этого разговора вплоть до того, как силы правопорядка не начали штурм магазина в районе парижских Венсенских ворот, в помещении которого экстремист удерживал заложников.

В беседе с репортерами Кулибали также сообщил, что его деятельность во Франции финансирует имам Анвар аль-Авлаки. На вопрос, поддерживает ли террорист в настоящий момент связь с осуществляющими свою вылазку братьями Куаши, он ответил отрицательно. В то же время, боевик заявил, что синхронизировал свою атаку с их действиями.

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Как сообщили французские СМИ, после одного из разговоров по телефону в захваченном им магазине Кулибали плохо повесил трубку и полиции было хорошо слышно все, что происходило внутри. Когда стражи порядка услышали, что радикал начал читать так называемую молитву смертника, они поняли, что он намерен убить заложников. Именно тогда был дан сигнал к штурму. В результате перестрелки со спецподразделением Кулибали был уничтожен.