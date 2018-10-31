В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки
09:56, 31 октября 2018Мир
510 0
Полиция расследует инцидент.
Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году / Vatican News
В посольстве Ватикана в Риме обнаружили человеческие останки. Фрагменты костей нашли во время реструктуризации работы над пристройкой к посольству Святого Престола.
Читайте такжеИзвестный музыкант пожаловался Папе Римскому на сексуальные домогательства священников
Об этом сообщает Reuters. Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. Возможно, это останки одной из них.
В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.
Полиция расследует инцидент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter