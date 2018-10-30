Генсек НАТО призвал Россию соблюдать ракетный договор

По его словам, в вопросе о ДРСМД следует помнить, что проблема заключается в разработке Россией новых ракет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Ни один договор не может быть эффективным, если его соблюдает лишь одна сторона", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в норвежском городе Бюнесете во вторник, 30 октября.

По его словам, в вопросе о ДРСМД следует помнить, что проблема заключается в разработке Россией новых ракет. "В Европе нет новых американских ракет, зато появляется все больше российских - ракет, способных стать носителями ядерных боеголовок", - напомнил Столтенберг.

Читайте такжеГрозит ли миру второй «Карибский кризис»

Он подчеркнул, что все страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с новыми российскими ракетами, поскольку это вооружение подвергает опасности Договор о ликвидации РСМД. "Мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений, поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией", - заявил Йенс Столтенберг. Однако даже без улучшения альянсу придется регулировать сложные отношения с Москвой, что означает "больше военного контингента, больше учений, более напряженную обстановку", отметил глава Североатлантического альянса.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать с Россией договор о РСМД. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.