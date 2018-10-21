США намерены выйти из договора о ликвидации ракет с Россией - Трамп

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности, передает "Радио Свобода".

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Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Ранее в США заявляли, что Россия должна прекратить разработку ракетной системы, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать.