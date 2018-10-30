Трамп заявил о готовности ответить на вопросы по делу о российском вмешательстве

Президент США назвал «странным» тот факт, что ему необходимо давать показания, поскольку он «ничего не делал», однако он заявил, что готов ответить на вопросы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопросы специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

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Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News. Трамп назвал «странным» тот факт, что ему необходимо давать показания, поскольку он «ничего не делал», однако он заявил, что готов ответить на вопросы.

«Да, мы вероятно что-то сделаем, да, мы ответим на вопросы», — подчеркнул американский президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы, предусматривающий введение санкций против иностранцев.