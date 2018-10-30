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Трамп заявил о готовности ответить на вопросы по делу о российском вмешательстве

08:57, 30 октября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News. Трамп назвал «странным» тот факт, что ему необходимо давать показания, поскольку он «ничего не делал», однако он заявил, что готов ответить на вопросы.

«Да, мы вероятно что-то сделаем, да, мы ответим на вопросы», — подчеркнул американский президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы, предусматривающий введение санкций против иностранцев.

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Теги: #Трамп#российское вмешательство в выборы