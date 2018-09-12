Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы, предусматривающий введение санкций против иностранцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям. Также гражданам США будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены санкции.

"По существу, это еще одна попытка (...), которую предпринимает администрация для защиты США от иностранного вмешательства в наши выборы и в наш политический процесс в более широком смысле", - заявил Болтон.

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Названий конкретных стран в указе нет, поскольку "угрозы целостности избирательного процесса исходят из целого ряда источников", отметил советник Трампа.

Минфину США и Госдепартаменту предписано ввести ограничения против "стран и других акторов, ответственных за вмешательство в выборы в США".

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией писал, что Трамп 12 сентября планирует подписать указ, позволяющий применять санкции против любых иностранных юридических и физических лиц, которые были замечены во вмешательстве в выборы на территории США.

"Это - первый шаг в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, каков будет наш ответ на "плохое поведение"", - заявил чиновник из Белого дома.

Судя по черновику приказа, который оказался в распоряжении одного из источников Reuters, вмешательство определяется в документе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических "сливов" секретной политической информации.

Газеты The Washington Post и The Wall Street Journal ранее уже сообщали о существовании черновика приказа, который должен подписать президент. Белый дом сознательно не подключил к подготовке приказа Конгресс США, утверждают источники. По словам одного из них, администрация президента хочет "опередить Палату представителей и Сенат, которые готовят схожие меры".