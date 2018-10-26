В США рассказали детали о мужчине, задержанном за рассылку бомб политикам

Подозреваемый имеет криминальное прошлое.

Мужчину, которого арестовали по подозрению в рассылке пакетов со взрывчаткой критикам президента США Дональда Трампа, зовут Сезар Сайок-младший, ему 56 лет.

Сайок - зарегистрированный член Республиканской партии, его белый фургон, сейчас задержанный правоохранителями, обклеен фотографиями Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Он родился в Нью-Йорке, в детстве переехал во Флориду.

Читайте такжеРоберт Де Ниро впервые рассказал об инциденте с присланной бомбой

У Сайока имется криминальное прошлое. В 2002 году он был обвинен в "угрозе бомбой", за что получил один год испытательного срока, пишет USA Today.

Кроме того, Сайок дважды был арестован - в 1992 и 2014 годах. В последний раз - за кражу. Он пытался вынести из супермаркета корзину с продуктами на сумму 239 долларов.

Сезар Сайок-младший также имел проблемы с деньгами. В 2012 году он подал документы на признание его банкротом. Сайок в то время жил с матерью и был должен банкам 20 000 долларов при годовом доходе в 7500 долларов. В течение 2009-2010 годов он получал пособие по безработице. В 2009 году у него отобрали дом в Форт-Лодердейле, курортном городке во Флориде.