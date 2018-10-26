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В США арестовали подозреваемого в рассылке взрывчатки критикам Трампа - СМИ

19:02, 26 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на CNN.

По данным NBC, мужчину доставили на допрос. Никаких других подробностей пока не сообщается.

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Ранее взрывчатые предметы отправили миллиардеру Джорджу Соросу, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо и многим другим. Почти все они являются критиками деятельности президента США Дональда Трампа. Некоторые пакеты достигали цели, однако ни один не сдетонировал.

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Теги: #США#бомба#Флорида#Дональд Трамп