В США арестовали подозреваемого в рассылке взрывчатки критикам Трампа - СМИ

Мужчину доставили на допрос.

Во Флориде арестовали подозреваемого в рассылке пакетов с бомбами в адрес политиков.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на CNN.

По данным NBC, мужчину доставили на допрос. Никаких других подробностей пока не сообщается.

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Ранее взрывчатые предметы отправили миллиардеру Джорджу Соросу, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо и многим другим. Почти все они являются критиками деятельности президента США Дональда Трампа. Некоторые пакеты достигали цели, однако ни один не сдетонировал.