В Китае испытали крупногабаритный самолет-амфибию

Первый китайский крупногабаритный самолет-амфибия совершил первый полет.

Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 совершил испытательный полет в южно-китайской провинции Гуандун, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет-амфибия AG600 под кодовым названием "Куньлун" успешно поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань в городе Чжухай. Первый полет длился примерно час.

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"Первый полет оказался успешным, и этот факт ставит Китай в ряды немногих стран мира, способных разработать крупногабаритный гидросамолет", - сказал главный конструктор гидросамолета AG600 Хуан Линцай.

Самолет-амфибия AG600 с длиной корпуса 39,6 метра оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки, его размах крыльев составляет 38,8 метра, сообщила компания-разработчик - Китайская корпорация авиационной промышленности

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч и находиться в воздухе до 12 часов. Считается, что AG600 является крупнейшим в мире самолетом-амфибией.

Компания-разработчик заявила ранее в этом году, что получила заказы сразу на 17 машин типа AG600.