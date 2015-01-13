Михалков, Пореченков и Мединский предложили создать в РФ "патриотический интернет"

Текст обращения появился на официальном сайте общества во вторник, 13 января, сообщает Дождь.

«Нам нельзя «проспать» молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей, привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры, нужен патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ», — написано в обращении.

Россия должна вступить, как отмечается в обращении, в «идеологическое контрнаступление по всему фронту».

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Также в тексте обращения упоминается, что скандирование лозунгов в поддержку жертв теракта в Париже 7 января «заглушает грохот артиллерийских залпов украинской армии по мирным городам Донбасса».

Под обращением подписались всего 15 человек, среди которых вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр культуры Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков и артист Михаил Пореченков.