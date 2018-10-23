Путин захотел встретиться с Трампом в Париже

Соответствующее предложение российский лидер сделал на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Президент России Путин заявил, что не понимает «недружественную позицию» США и предложил встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом 11 ноября в Париже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«В начале нашей беседы хотел бы вспомнить нашу встречу с президентом Соединённых Штатов в Хельсинки. Это была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жёсткая встреча и беседа, но всё-таки в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная» - сказал Путин.

«Поэтому для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединённые Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг – нет, это всё продолжается, продолжается», - сообщил российский лидер.

Читайте такжеОтказ Трампа от ракетного договора может привести к новой гонке вооружений - СМИ

При этом он подчеркнул, что несмотря на все американские усилия, «торговый оборот между странами растёт - в прошлом году на 16%, в этом году на восемь уже вырос».

«Очень полезно будет обменяться с Вами мнениями по вопросам стратегической стабильности, по вопросам разоружения, по региональным конфликтам» - отметил Путин.

«И конечно, было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в таких контактах», - сказал президент России.

В свою очередь, Болтон заверил, что Трамп будет рад встретиться с Путиным.

«Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», - подчеркнул Болтон.

«Несмотря на те различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны», - добавил помощник президента США.

Как сообщалось, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президент США.