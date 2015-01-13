СМИ: В Германии опасаются последователей парижских террористов

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) опасается, что теракты во Франции могут спровоцировать попытки повторения подобных событий в ФРГ.

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Об этом говорится во внутреннем отчете ведомства, который попал в распоряжение газеты Die Welt. Издание обнародовало отрывки из него во вторник, 13 января. Как отмечается в документе, несмотря на опасения, конкретных свидетельств готовящихся терактов у BKA на данный момент нет, передает DW.

В ведомстве отмечают распространение в интернете открытых призывов к терактам в Германии. В качестве потенциальной цели для атак называются марши антиисламского движения Pegida ("Европейцы-патриоты против исламизации Старого Света").

На одном из пропагандистских видео, призывающих убивать немусульман, также показаны потенциальные жертвы: датский карикатурист Курт Вестергор, рисовавший сатирические изображения пророка Мухаммеда, глава нидерландской правопопулистской партии Герт Вилдерс и британский писатель Салман Рушди, преследуемый исламистами за роман "Сатанинские стихи".

На этой видеозаписи продемонстрирована и перечеркнутая фотография шеф-редактора французского журнала Charlie Hebdo Стефана Шарбонье, убитого исламистами 7 января в Париже.

Кроме того, уголовную полицию беспокоит поддержка парижских террористов в интернете как на немецких, так и на арабских форумах. В Twitter также распространяется хэштег на арабском языке "Мы отомстили за пророка".