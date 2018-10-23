В ООН насчитали более семи тысячах идущих в США мигрантов (видео)

Караван состоит из 7 233 человек, большая часть из которых намерена продолжить свой путь на север.

В США направляются более 7,2 тыс. мигрантов из Центральной Америки.

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Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

По его словам, они двигаются организованной колонной через Мексику.

«Караван состоит из 7 233 человек, большая часть из которых намерена продолжить свой путь на север», - сказал Хак.

Президент США Дональд Трамп в интервью USA Today пообещал направить к границе США и Мексики «сколько потребуется» военных, чтобы остановить «растущий караван беженцев».