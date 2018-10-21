Италия направила полицию на границу с Францией из-за инцидента с мигрантами - СМИ
19:29, 21 октября 2018Мир
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Ранее французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.
Иллюстрация REUTERS
В Италии в альпийский муниципалитет Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию из-за инцидента с мигрантами.
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Об этом написал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в Twitter, сообщает "112 Украина".
"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я направил патрули", - отметил Сальвини.
Ранее министр внутренних дел Италии опубликовал видео, на котором французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.
В то же время Сальвини требует реакции президента Франции Эммануэля Макрона на этот инцидент.
Однако, согласно заявлению французской стороны, действия полиции были частью "обычных процедур", согласованных французской и итальянской полицией.
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