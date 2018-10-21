Италия направила полицию на границу с Францией из-за инцидента с мигрантами - СМИ

Ранее французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.

В Италии в альпийский муниципалитет Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию из-за инцидента с мигрантами.

Читайте такжеМеркель предостерегла от ненависти к мигрантам

Об этом написал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в Twitter, сообщает "112 Украина".

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я направил патрули", - отметил Сальвини.

Ранее министр внутренних дел Италии опубликовал видео, на котором французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.

В то же время Сальвини требует реакции президента Франции Эммануэля Макрона на этот инцидент.

Однако, согласно заявлению французской стороны, действия полиции были частью "обычных процедур", согласованных французской и итальянской полицией.