Отказ от договора, который поспособствовал прекращению холодной войны, может привести к новой волне антиамериканских настроений и осложнить отношения среди членов НАТО.

Угроза Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может вбить клин между США и их европейскими союзниками, а также привести к новой гонке вооружений.

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Об этом пишет в редакционном комментарии газета Times, передает Би-би-си. Со времени президентства Барака Обамы было достаточно оснований полагать, что Россия разрабатывает новую ракету, дальность поражения которой превышает ограничения, которые были заложены в договоре 1987 года. По данным США, такая ракета способна поразить цели в самом сердце Западной Европы. Если к этому присовокупить новую военную доктрину, предусматривающую использование локальных ядерных ударов, то возникает повод для тревоги, отмечает издание.

Первый риск заключается в том, что отказ от договора, который поспособствовал прекращению холодной войны, может привести к новой волне антиамериканских настроений и осложнить отношения среди членов НАТО. И это станет подарком для Путина: он больше не будет связан договором, и ему не придется скрывать настоящую дальность поражения ракет, которые он испытывает.

Вина за срыв соглашения ляжет целиком на Трампа. Российские "фабрики интернет-троллей" начнут оказывать влияние на общественное мнение и электорат по всему Западу, считает Times.

Более того, выход из соглашения, а также заявленное нежелание Трампа продлевать договор 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году, не сделают США сильнее и не добавят убедительности их статусу "международного полицейского", следящего за нераспространением ядерного оружия в мире.

Для оппонентов эти его действия, а также выход из, пусть и несовершенной, но сделки с Ираном, станут поводом обвинить Трампа в том, что он активно приближает Армагеддон.

Советнику президента по национальной безопасности Джону Болтону во время его визита в Москву на этой неделе вместо отказа от соглашения следовало бы надавить на Москву, чтобы она выполняла условия ДРСМД, пообещав, что США поступят аналогично. Также он мог бы предложить Путину, несмотря на все существующие разногласия, вместе попытаться привлечь Китай к участию в системе, подчиненной правилам. Все это поспособствовало бы безопасности в мире, полагает издание.

Если Россия хочет снизить риск ядерной конфронтации, то ей нужно прояснить свою стратегическую доктрину, а также сделать так, чтобы производимое ей оружие соответствовало этой доктрине.

Если США хотят избежать худшего варианта развития событий, им необходимо сделать упор на развитие обычного, а не ядерного арсенала. Нужно как можно скорее вынести конкуренцию между Россией и США за рамки ядерной сферы. Это в интересах всех, в том числе и Британии, которая не понаслышке знает, какую опасность представляет Россия, когда она не играет по правилам, заключает издание.