Отказ от договора о ликвидации ракет более выгоден России, чем США (видео)

Для Вашингтона ДРСМД выступал отличным сдерживающим фактором против ядерной эскалации, а для путинских стратегов договор был ненужной обузой.

Намерение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может серьезно повлиять на безопасность в мире.

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Об этом пишет обозреватель Daily Mail Марк Алмонд, передает Би-би-си. "Правда заключается в том, что из-за новых мобильных ракетных комплексов, которые разработала Россия, в нашем мире стало опаснее жить. И агрессивный ответ Трампа создает риски для ухудшения и без того непростой ситуации", - пишет он.

Чтобы понять, почему это так, нужно проследить, как Путин нарушал положения договора. По положениям ДРСМД, России было запрещено ставить на вооружение любые наземные ракеты средней дальности с ядерными боеголовками с дальностью поражения свыше 500 км. Под запрет не попадали ракеты средней дальности морского базирования - якобы потому, что России было бы их сложнее скрыть, так как Запад мог отслеживать движение несущих их подводных лодок и кораблей.

В результате, вместо ракет РСД-10, которых так опасался Запад в 1980-е годы, Россия несколько десятилетий разрабатывала гораздо меньшие ракеты, которые можно запускать с моря. Подобные ракеты, хоть и без ядерных боеголовок, были применены против сирийской оппозиции в Алеппо, напоминает автор.

Теперь же российские специалисты сумели приспособить эти ракеты для использования на небольших тягачах. Они могут перемещаться по территории страны со скоростью 70 км/ч, и отследить каждый из них невозможно, из-за чего возникает техническая возможность внезапного удара. А ракеты, которые не видит радар, были оснащены сверхзвуковыми ускорителями, из-за чего их практически невозможно перехватить.

Из-за этого теоретически под удар попадают многие страны НАТО, включая Британию, пишет Алмонд.

Если дело дойдет до войны, Путину понадобятся лучшие средства киберсаботажа, самые эффективные войска специального назначения и, самое главное, неотразимые ядерные ракеты средней дальности. И они у него, похоже, появились, несмотря на действие договора.

Поэтому Трамп ответил настолько решительно. Однако, проблема в том, что отказ от договора в ближайшие годы более выгоден России, чем США. Для Вашингтона ДРСМД выступал отличным сдерживающим фактором против ядерной эскалации, а для путинских стратегов договор был ненужной обузой.

Эту ракетную технологию настолько легко скрыть и развернуть, но при этом настолько сложно остановить, что она существенно повышает шансы на успешный ядерный удар. Ухудшает ситуацию и то, что между Россией и США нет того доверия, которое было между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, из-за чего дипломатия между двумя странами напоминает худшие времена холодной войны, когда мир висел на волоске.

"Трамп заявил, что хочет обезопасить свою страну, но, я боюсь, что из-за него мир стал более опасным местом", - пишет Алмонд.