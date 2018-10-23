Переговоры о ракетном договоре продлятся - Болтон

США продолжат обсуждать с Россией и другими сторонами вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с российскими властями вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 22 октября. По его словам, консультации по этому поводу будут продолжены, пишет DW.

"У нас были очень серьезные, плотные дискуссии сегодня по вопросу об ограничении вооружений. У нас были высказаны очень серьезные заявления по нашей позиции", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем консультации по этому поводу будут продолжены с "нашими друзьями в Европе и в Азии".

"Дальнейшие консультации с Россией - конечно, это ясно, что мы будем их продолжать. И относительно других стратегических вопросов. Будет много дипломатии в ближайшие месяцы", - отметил советник американского президента.

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По словам Болтона, есть ряд стран, которые производят ракеты среднего радиуса дальности, крылатые ракеты.

"Это и Северная Корея, это Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двусторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?" - сказал он, добавив, что США считают, что только две страны не смогут решить эту проблему полностью.

Кроме того, Болтон обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение в Украине и на Корейском полуострове", - сообщило министерство иностранных дел России. В частности, были обсуждены перспективы взаимодействия между РФ и США относительно урегулирования региональных конфликтов и борьбы с терроризмом.