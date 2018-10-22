В США около 30 человек на частной вечеринке провалились под пол (видео)

Пол провалился во время танца и десятки людей упали на этаж ниже.

В городе Клемсон в американском штате Южная Каролина во время большой частной вечеринки провалился пол.

В результате этого пострадали около 30 человек. Об этом пишет The Associated Press.

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Несчастный случай произошел в клубном доме местного кондоминиума, который был отдан в аренду для частной вечеринки. Пол провалился во время танца и десятки людей упали на этаж ниже.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу, но травмы не угрожают их жизни.