В США около 30 человек на частной вечеринке провалились под пол (видео)
05:03, 22 октября 2018Мир
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Пол провалился во время танца и десятки людей упали на этаж ниже.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу / скриншот
В городе Клемсон в американском штате Южная Каролина во время большой частной вечеринки провалился пол.
В результате этого пострадали около 30 человек. Об этом пишет The Associated Press.
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Несчастный случай произошел в клубном доме местного кондоминиума, который был отдан в аренду для частной вечеринки. Пол провалился во время танца и десятки людей упали на этаж ниже.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу, но травмы не угрожают их жизни.
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