Разведка США заявила о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в промежуточные выборы

Отмечается, что попытки повлиять на политическую ситуацию в США могут быть предприняты и во время президентских выборов 2020 года.

Офис директора Национальной разведки США заявил о «продолжающихся попытках» России, Китая и Ирана вмешаться в американские промежуточные выборы в Конгресс.

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Об этом сообщает Washington Post. В офисе подчеркнули, что сейчас нет доказательств существования угроз или нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования или изменения его результатов.

Однако в заявлении говорится, что офис директора Нацразведки обеспокоен продолжающимися попытками России, Китая и Ирана подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественное мнение.

Отмечается, что попытки повлиять на политическую ситуацию в США могут быть предприняты и во время президентских выборов 2020 года.