New York Times: Религиозная битва между Украиной и Россией повлияет на политику в Греции

Кроме Киева о церковной независимости просит еще и Скопье, которое одновременно пытается решить давние споры с Афинами.

Попытки России оставить Украину под своим контролем вылились в революцию в 2014 году, а затем и в войну, которая унесла жизни более 10 тысяч человек.

Эти же российские усилия дали толчок событиям, которые могут стать крупнейшим расколом в христианстве после разделения церкви на католическую и православную в 1054 году, а также протестантской Реформации 500 лет назад. У нового религиозного кризиса глубокие исторические корни. И он может сильно изменить религиозные и светские связи между различными странами в Европе на много лет.

Об этом на страницах New York Times пишет греческий журналист Никос Констандарас, напоминая о решение Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви, которое разозлило Москву. По мнению автора, влиятельность УПЦ после этого значительно усилится, а отношения между Украиной и Россией станут еще более натянутыми. Тем временем, разрыв отношений РПЦ с Константинополем может ослабить последний, если другие православные церкви станут на сторону РПЦ и поставят под сомнение первенство Вселенского патриархата. Все это сильно изменит отношения между церквями разных стран, которым придется выбирать, кого поддержать. Патриархаты Польши, Сербии и Антиохии уже стали на сторону России.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ может стать руководством для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times

Церковь Греции тоже может пошатнуться, поскольку много греческих священнослужителей поддерживают именно Москву в конфликте с патриархом Варфоломеем. Россия посягает на роль лидера православного мира с 1453 года, когда Константинополь был завоеван османскими турками и попал под контроль мусульманских султанов. Более того, попытки Вселенского патриархата поддерживать диалог с другими конфессиями, в частности с Католической церковью, очень непопулярны среди радикальных православных священников и монахов.

Много монахов Афона, который считается жемчужиной в короне Вселенского святого престола, придерживаются пророссийских взглядов. Владимир Путин активно продвигает интересы России среди жителей священной горы. И даже сам дважды туда приезжал. Афон пока никак не отреагировал на решение Москвы разорвать отношения с Константинополем. И выбрать какую-то из сторон для монахов будет очень не просто.

Тем временем, в светском мире Греция и Россия традиционно были друзьями. Но на политическом уровне их отношения уже испортились. Афины в июне выслали российских дипломатов, которые пытались повлиять на общественное мнение в стране относительно договоренности с Македонией о ее переименовании. Это бы разблокировало путь бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.

Тем временем, Македонская православная церковь, которая откололась от сербской в 1967 году и не поддерживает религиозные связи с любой из церквей, обратилась в Константинополь с просьбой признать ее Охридским независимым епископатом. От решения относительно этого обращения может зависеть, будет ли соглашение между Грецией и Македонией относительно переименования ратифицировано в обеих странах. А кроме того это может осложнить отношения с Россией и другими церквями, которые будут против Охридской независимости.

Как и во всей истории расколов в христианстве, нынешний кризис определяется в равной степени как «реальной политикой» национальных интересов, так и догмой. Канонические проблемы могут определять политическое поведение, а политика часто диктует церковные изменения. Вселенский патриархат пользуется древним правом предоставлять автономию церквям и решать споры по церковным законом. Константинополь получил власть над восточной христианской церковью после большого разделения 1054 года. Нынешний Вселенский патриархат стремится защитить это право контроля несмотря на историческое сокращение власти после падения города под натиском османов.

Читайте такжеNew York Times: Автокефалия Украины разрушает имперские амбиции Путина

Россия же выставляет себя в качестве «третьего Рима» с 1448 года, когда она откололась от Константинополя из-за стремление его лидеров объединить восточное и западное христианство. После 1453 года много православных народов включительно с греками смотрели на Москву как на спасителя от турок.

Но сегодня Украина утверждает свою отдельную идентичность после веков российского доминирования, укрепляя связи с Евросоюзом и США. И церковная независимость стала частью этого процесса. Российский митрополит Иларион подчеркнул, что Москва не будет определять решений Вселенского патриархата в отношении украинской церкви. При этом он призвал Константинополь передумать.

Но вряд ли это произойдет. Патриарх Варфоломей уже давно заметил, что российская церковь пытается подорвать его власть. Патриарх РПЦ Кирилл не приехал на Священный и Великий собор, который Вселенский патриарх проводил в 2016 году на Крите с целью распространения идеи более тесного единства среди православных церквей. Патриархи Болгарии, Грузии и Антиохии тоже тогда не присоединились к встрече.

Турция, которая поддерживает хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, держится в стороне религиозной проблемы. А США выразили поддержку как Киеву, так и Константинополю. Патриарху Варфоломею нужна американская поддержка. Не в последнюю очередь потому, что греческая православная епархия Америки под прямой юрисдикцией Константинополя.