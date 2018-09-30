Референдум о переименовании Македонии провалился из-за низкой явки - СМИ (видео)

Референдум имеет статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий.

В Македонии закрылись участки для голосования на референдуме о новом названии страны, но, вероятно, он будет признан таким, что не состоялся.

Как передает Радио Свобода, для этого необходимо участие по крайней мере 50 процентов зарегистрированных избирателей; по последним пока обнародованным Государственной избирательной комиссией данным по явке на время за полчаса до закрытия участков, в референдуме на то время приняли участие лишь 34,74 процента зарегистрированных избирателей.

Первые данные ожидают ночью.

Референдум имеет статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. На него вынесли вопрос: «Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Упомянутый договор предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже давно подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

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Для того, чтобы этот договор вступил в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен внести изменение в Конституцию страны о ее названии по крайней мере двумя третями голосов законодателей.

Изменение названия страны, даже ради разблокирования ее вступления в НАТО и ЕС, воспринимается в Македонии неоднозначно. Резко против соглашения с Грецией, которое заключило правительство во главе с социалистами, выступает нынешняя национально-консервативная оппозиция. Ее единомышленник, президент Македонии Джорге Иванов, называет изменение названия страны «антиконституционным преступлением».

Афины не признают названия страны «Македония», так же называется традиционный регион на севере Греции; в Афинах заявляют, что такое же название северного соседа, мол, является территориальной претензией Скопье на север Греции.

По оценкам, в настоящее время в парламенте Македонии 71 законодатель готов проголосовать за эту смену; минимально необходимые две трети составляют 80 голосов.

Также звучали обвинения в адрес России в том, что она фактически вмешивалась в передреферендумный процесс, чтобы поддержать агитацию против договора с Грецией или за бойкот референдума, чтобы он был недействителен. Москва отрицала их. Россия выступает резко против любой возможности расширения Североатлантического союза.