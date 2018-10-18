Турецкая полиция провела обыск в резиденции генконсула Саудовской Аравии (видео)

Как сообщают турецкие СМИ, в резиденции следователи нашли много вещественных доказательств.

В среду турецкая полиция, в том числе криминалисты, провела обыск в резиденции генерального консула Саудовской Аравии Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби в Стамбуле.

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Обыски связаны с делом об исчезновении известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обыск в резиденции откладывался до отъезда из нее самого генконсула, в среду он уехал в Саудовскую Аравию. Как сообщает турецкий телеканал Haberturk, в резиденции следователи нашли много вещественных доказательств, однако о подробностях не сообщается.

Ранее на текущей неделе турецкие власти уже провели обыск в самом консульстве.

Джамаль Хашкаджи, известный своей критикой саудовских властей и антироссийской позицией, исчез в начале октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии. Как утверждает CNN, репортер был убит во время допроса, который «пошел не так». Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили.