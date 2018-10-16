Саудовская Аравия признает факт смерти журналиста в консульстве - CNN

Власти Саудовской Аравии готовят отчет, в котором, "вероятно", признают, что смерть журналиста в консульстве страны в Турции стала результатом допроса.

Саудовская Аравия вскоре может признать, что смерть колумниста The Washington Post наступила в ходе допроса в их консульстве в Стамбуле

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на свои источники. Власти Саудовской Аравии готовят отчет, в котором, "вероятно", признают, что смерть журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Турции стала результатом допроса, "который пошел не так".

Один из источников говорит, что в докладе, скорее всего, будет сделан вывод о том, что операция была проведена без разрешения и прозрачности, и что виновные понесут ответственность. В то же время, финальный доклад еще не готов и все может измениться.

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Как сообщалось, журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста, который критиковал власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

В Турции расследуют это дело. Саудовская Аравия отвергает обвинения в своей причастности к исчезновению Хашогги.