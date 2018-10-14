Убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле записали его часы Apple Watch - СМИ

Согласно информации, в консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем убит.

Часы Apple Watch, которые были на руке саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое издание Sabah.

О наличии записей турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз. Она провела журналиста и ждала его у входа в консульство.

"Apple Watch записали голоса. Перед тем, как отправиться в консульство Саудовской Аравии Хашкаджи оставил мне свой телефон", - рассказала она.

Аудиозаписи, которые Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически были переправлены на смартфон Хашкаджи, а позже были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud.

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Все они, по информации издания, свидетельствуют о том, что в консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем - убит.

Однако сообщается, что на телефоне и в iCloud сохранились не все аудиофайлы.

Обнаружив после смерти Хашкаджи, что Apple Watch вели диктофонную запись, люди, которые разговаривали с журналистом, попытались разблокировать часы с помощью пароля.

Впоследствии сделать это им удалось с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. Саудовская разведка якобы смогла удалить некоторые файлы, но не все - часть из них уже была сохранена на iCloud.

Также файлы, записанные умным часами, обнаружили на смартфоне, который был у невесты журналиста.

Ранее Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировалo официальные лица США, что у него есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что Хашкаджи был убит в консульстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября с начала 2018 года из-за своей профессиональной деятельности в мире погибли 56 журналистов. Эта цифра превысила показатель за весь 2017-й год, когда погибли 55 сотрудников медиа.