Террорист, захвативший заложников в Париже, требует освободить подозреваемых в атаке на Charlie Hebdo

32-летний Амеди Кулибали, захвативший заложников в одном из кошерных магазинов Парижа, требует освобождения братьев Куаши.

Как передает ТСН.ua со ссылкой на радио RTL, речь идет о подозреваемых в совершении нападения на редакцию еженедельника Charlie Hebdo и в захвате заложников в пятницу.

Спецоперация по освобождению людей продолжается.

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Напомним, в результате нападения на посетителей одного из парижских магазинов погибло двое людей.

Также напомним, что братья Куаши захватили в 40 км от столицы Франции одно из зданий, где удерживают заложницу.