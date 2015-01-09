Террорист, захвативший заложников в Париже, требует освободить подозреваемых в атаке на Charlie Hebdo
17:06, 09 января 2015Мир
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Спецоперация по освобождению заложников продолжается.
REUTERS
32-летний Амеди Кулибали, захвативший заложников в одном из кошерных магазинов Парижа, требует освобождения братьев Куаши.
Как передает ТСН.ua со ссылкой на радио RTL, речь идет о подозреваемых в совершении нападения на редакцию еженедельника Charlie Hebdo и в захвате заложников в пятницу.
Спецоперация по освобождению людей продолжается.
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Напомним, в результате нападения на посетителей одного из парижских магазинов погибло двое людей.
Также напомним, что братья Куаши захватили в 40 км от столицы Франции одно из зданий, где удерживают заложницу.
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