Напавшие на Charlie Hebdo террористы заявили о готовности "умереть мучениками"

Об этом со ссылкой на правоохранителей, по информации Le Point.fr передает Росбалт.

Как передает AFP, здание, где находятся преступники, взято в двойное кольцо. Спецоперацию по задержанию террористов проводит спецназ GIGN. В этом районе закрыты все школы, в одной из них находятся около 900 детей. Жителям расположенных рядом домов посоветовали не подходить к окнам. В зоне спецоперации отключают мобильную связь.

Один из жителей Даммартен-ан-Гоэль рассказал корреспондентам радиостанции France Info о своей случайной встрече с одним из террористов. По словам мужчины, не ставшего называть своего имени, примерно в 8:30 утра он должен был встретиться с одним из своих клиентов. В этот момент к нему подошел человек, "одетый, как боец сил быстрого реагирования: с автоматом, в бронежилете".

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"Он сказал мне: „Уходите. Мы не убиваем мирных граждан“, — сообщил свидетель. После чего вооруженный человек пожал мужчине руку. "Я быстро сел в машину и уехал. Он выдал себя за полицейского", — сообщил свидетель журналистам.

Как сообщалось, в настоящее время сотрудники полиции ведут переговоры с террористами, которые захватили заложников в департаменте Сена и Марна во Франции и забаррикадировались в здании типографии CDT.

Утром 9 января на северо-востоке Франции подозреваемые в нападении на редакцию журнала Charlie Hebdo устроили перестрелку с полицией и захватили заложников, точное число которых к настоящему моменту неизвестно. Издание Le Parisien сообщило, что во время перестрелки погибли два человека, еще 20 получили ранения. Прокуратура Парижа эту информацию опровергла.