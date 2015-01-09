Полиция проводит операцию по освобождению заложников, взятых нападавшими на Сharlie Hebdo (прямая трансляция)

Как пишет журналистка LExpress.fr Каролин Полити, сотрудникам антитеррористического подразделения полицейского спецназа, задействованного в операции, пока не удалось установить контакт с братьями Куаши. "Источник в полиции говорит, что пока не удалось установить никакого контакта с братьями Куаши", - написала журналистка.

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В настоящее время спецподразделения французской полиции установили периметр безопасности вокруг здания типографии в Данмартан-ан-Гоэль.

"Полиция, окружившая двух подозреваемых, передвигается осторожно и медленно, так как они чрезвычайно опасны и вооружены", - сказал Би-би-си представитель министра внутренних дел Франции.

Между тем, источник в йеменских спецслужбах рассказал корреспонденту Би-би-си Абдулле Горабу, что один из двух подозреваемых в нападении на Charlie Hebdo Саид Куаши нелегально приезжал в Йемен морским путем в 2011 году. Он добавил, что Саид Куаши останавливался у человека, связанного с "Аль-Каидой", после чего провел некоторое время в военно-тренировочном лагере группировки, расположенном в горной местности.

Кроме этого, как сообщает корреспондент Journal du Dimanche Жюльетт Деме со ссылкой на местные власти, "12 школьных автобусов прибыли в Данмартан для эвакуации школьников под охраной полиции".

Напомним, сегодня двое вооруженных автоматическим оружием, угнали автомобиль в департаменте Уаза. Позднее они устроили перестрелку с полицией на трассе департамента Сена и Марна и захватили заложников.

Полиция подтвердила, что преступниками, захватившими заложников, точное число которых неизвестно, в промзоне города Данмартан-ан-Гоэль являются братья Куаши, разыскиваемые за совершение теракта в редакции Сharlie Hebdo.