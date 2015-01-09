Террористы, которые расстреляли Сharlie Hebdo, тренировались в лагере Аль-Каиды – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на New York Times.

Страший из братьев Саид Куши провел несколько месяцев в тренировочном центре террористов в Йемене, где его научили метко стрелять и вести бой в малых помещениях. Это видно на видеозаписи нападения на Сharlie Hebdo.

"Французские и американские спецслужбы знали, что Куши тренировался в Йемене. Он отправился туда, как и многие мусульманских юношей на Западе, на призыв фанатика Анвара Аль-Авлаки в 2011 году, который был ключевым лицом в структуре Аль-Каиды в арабском регионе", - говорится в статье.

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Издание также напоминает, что Авлаки призвал убить автора карикатур на пророка Мухаммада. Правоохранители следили за братьями Куши на протяжении лет. Они также занесены в базу разведки США о террористах, а также к перечню лиц, которым запрещены авиаперелеты.

Шериф Куши впервые попал под наблюдение полиции Франции десять лет назад, когда ему было чуть больше 20 лет. В 2005 году его арестовали, когда он собирался лететь в Сирию, надеясь впоследствии попасть в Ирак. Он просидел в тюрьме три года.