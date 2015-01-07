В сети опубликовано видео вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo

В сети появилось несколько видео вооруженного нападения на офис сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. В перестрелке, по последним данным, погибли 12 человек.

По разным данным, от четырех до пяти человек находятся в критическом состоянии.

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На первом видео слышна стрельба.

На втором видео также раздаютя крики "Аллах акбар".

Как сообщалось ранее, сегодня двое вооруженных мужчин ворвались в офис французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в центре Парижа и устроили там стрельбу. В связи с произошедшим президент Франции Франсуа Олланд созывает срочное заседание кабинета министров. Отмечается, что французский лидер уже назвал нападение на сотрудников редакции терактом.