Среди карикатур Charlie Hebdo нашлась и об аннексии Крыма

Пользователи социальных сетей среди карикатур французского сатирического журнала Charlie Hebdo, редакцию которого расстреляли, нашли также работы на так называемый «референдум», который проходил в марте 2014 года в Крыму и на действия президента России Владимира Путина в Украине. Об этом сообщают Крым. Реалии.

В частности, один из рисунков карикатуристов журнала показывает весь смысл крымского «референдума» и дальнейшей аннексии полуострова – человек бросает бюллетень в пушку танка.

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Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.