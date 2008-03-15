Россия предлагает НАТО помощь в Афганистане в обмен на отказ Украине

Президент России Владимир ПУТИН готов помочь странам НАТО в боевых действиях в Афганистане в обмен на отказ Украине и Грузии в приеме в Альянс.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», об этом пишет влиятельная польская «Газета Выборча». Она при этом ссылается на источники в НАТО и в европейских столицах.

По информации издания, на недавних переговорах с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ В.ПУТИН даже предложил направить российские подразделения в Афганистан.

Также, по этим данным газеты, В.ПУТИН готов создать транспортный коридор для переброски войск НАТО из Европы в Афганистан.