Обама: Теракт во Франции показал страх боевиков перед свободой слова

В среду в здании сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа неизвестные устроили стрельбу, в результате чего погибли 12 человек, в том числе двое полицейских. Еженедельник ранее публиковал сатирические выпуски о христианстве и исламе. Напавшие на редакцию издания люди предположительно были исламскими экстремистами, сообщает РИА Новости.

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"То обстоятельство, что это было нападение на журналистов, на свободную прессу, показывает, насколько эти террористы боятся свободы слова и печати. Но я твердо уверен в том, что ценности, которые мы разделяем с французским народом, всеобщую веру в свободу выражения нельзя уничтожить путем безумного насилия со стороны немногих людей", — сказал Обама, выступая в Овальном кабинете.