В Кремле отрицают подготовку новой встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Трамп и Путин могут принять участие в Арктическом саммите в начале 2019 года.

В Кремле заявили, что информация СМИ о подготовке новой встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки (Финляндия) не соответствует действительности.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это (сообщение СМИ Финляндии - УНИАН) не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок», - сказал Песков.

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Трамп и Путин могут принять участие в Арктическом саммите в начале 2019 года.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля.