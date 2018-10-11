Трамп и Путин могут снова встретиться в Финляндии в следующем году - СМИ
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут снова встретиться на форуме Арктики в Финляндии в следующем году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники газеты Helsingin Sanomat.
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По информации издания, Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.
Сообщается, что началась подготовка форума, и теперь подыскивается возможная дата проведения заседания. Одним из вариантов является середина февраля. Кроме того, форум могут провести после завершения в мае председательства Финляндии в Арктическом совете.
Президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что интерес США к форуму Арктического совета вырос, и вопрос этот с американцами обсуждался.
"Даже несколько неожиданно, дела продвигаются в хорошем направлении", - сказал Ниинисте.
Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки. Американский президент назвал этот визит самым успешным.