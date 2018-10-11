"Ситуация дошла до точки кипения": эксперт рассказал об обострении на российском Кавказе

Кавказ всегда был точкой кипения, беспорядков и неповиновения, отметил эксперт-международник.

Конфликт, вспыхнувший между Ингушетией и Чечней является одним из ключевых факторов влияния на стабильность в Российской Федерации.

Об этом заявил эксперт-международник Максим Яли, передает «Обозреватель». По его словам, не стоит забывать, что Кавказ всегда был точкой кипения, беспорядков и неповиновения.

"Я слежу за ситуацией, у меня есть знакомые в РФ, я не так давно расспрашивал их. Эта ситуация не нова", - пояснил он.

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Эксперт заверил, что хотя это и не Майдан, но и просто беспорядками то, что происходит, не назовешь - это серьезный этнический конфликт между ингушами и чеченцами. Обострения ситуации, считает Яли, призвано привлечь внимание президента России Владимира Путина.

"В РФ люди действительно верят, некоторые хотят верить, что царь может все. И учитывая угрозы Кадырова, что он вообще готов применить силу, эта ситуация дошла до точки кипения и без вмешательства Путина ее не решить мирным путем", - подытожил Яли.