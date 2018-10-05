Российскую Ингушетию охватили массовые протесты: силовики на митинге открыли стрельбу (видео)

Российские силовики открыли стрельбу в воздух во время массовых протестов в столице Ингушетии.

4 октября у здания парламента Ингушетии (Российская Федерация) в Магасе (столице Ингушетии) начался митинг местных жителей. По данным Telegram-канала «Ингушетия 2018», в нем участвуют от пяти до десяти тысяч человек - они недовольны передачей части земель республики в пользу Чечни.

Как сообщает издание «Аргумент», 3 октября вечером стала распространяться информация о том, что люди собираются. Их призвали собраться в Магасе представители совета тейпов республики, представители оргкомитета продублировали приглашение от старейшин республик. Потом люди начали сами распространять информацию в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, на митинге несколько раз начиналась стрельба. В первый раз огонь открыла охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова после того, как кто-то из толпы начал кидать в него предметы и бутылки.

Силовики открыли стрельбу в воздух. К собравшимся вышли депутаты в сопровождении охраны, началась драка. В результате делегацию вывели от протестующих под многочисленные выстрелы и крики толпы.

Интересно, сколько времени этому уделят на федеральных каналах? pic.twitter.com/mQiBsHj7QZ — Все Пескова (@Sandy_mustache) 4 октября 2018 г.

На переговоры со стороны протестующих пошли несколько человек из оргкомитета по проведению общегражданского форума Ингушетии. Как отметили авторы «Ингушетии 2018», протестующие объявили бессрочный митинг, на котором потребовали отставки Евкурова и всех чиновников, которые поддержали передачу земель республики.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали договор о границе между Чечней и Ингушетией. Она не была четко установлена со времен распада чеченских-Ингушской АССР в 1991 году.

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В день подписания в разных районах республики прошли акции протеста. Несколько десятков человек вышли на митинги в Магас, прибыли дополнительные отряды полиции, в столице происходили сбои в работе интернета.

После 26 сентября в Ингушетии задержали 13 человек из-за акции протеста против передачи земель. 1 октября прошел автопробег против соглашения, участники которого на несколько часов перекрывали участок федеральной дороги «Кавказ».

4 октября Народное собрание Ингушетии поддержало договор об установлении границ: «за» проголосовали 17 депутатов из 25, что пришли на заседание. По данным «Кавказского узла», Рамзан Кадыров пригрозил противникам соглашения и призвал «не создавать себе проблем».

Конституционный суд Ингушетии потребовал, чтобы соглашение об установлении границы с Чечней была вынесена на референдум. Вскоре тысячи человек начали собираться на акцию протеста в столице республики.

Вопрос определения административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов. Впервые границу пытались провести в 1993 году. Тогда Джохар Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев договорились, что большая часть Сунженского района, кроме поселка Серноводск и станицы Ассиновской, оставались в составе Ингушетии.

Споры возобновились в середине 2000-х годов: в обеих республиках даже создали комиссии по разграничению. Кадыров настаивал на том, что в регионе проживают больше чеченцев, чем ингушей, а Евкуров - наоборот, настаивал на землях и приказывал не пускать туда силовиков из соседней республики.

По новому соглашению Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, Ингушетия взамен получила территорию на границе с Малгобецким районом. Как пишет «Кавказский узел», в центре конфликта оказались территории Сунженского района Ингушетии и округа Сунжа. В 2013 году уже происходил конфликт между жителями этих районов из-за территорий.