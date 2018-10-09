Двухметровый сладкий Биг-Бен: в Лондоне прошла выставка кондитерских шедевров (видео)

16:53, 09 октября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Участие в конкурсе приняли десятки профессионалов и любителей, которые представили самые разнообразные торты. Один из самых интересных экспонатов - двухметровый кремовый символ британской столицы - башня с часами Биг Бен.

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На выставке также показали торты в виде древнеегипетских богов, кубинских сигар и многочисленные пирожные. 

Ранее в Умани стартовал международный фестиваль воздушных шаров.

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Теги: #Британия#торт#выставка#фестиваль