"Петров" и "Боширов" вели слежку за Скрипалем в Чехии – СМИ

Сергей Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контрразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов.

Двое россиян «Александр Петров» и «Руслан Боширов», обвиняемые британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, тайно посещали Чехию в 2014 году.

Как сообщает "Чешское радио" со ссылкой на источники в разведке, в то же самое время в Чехии находился и сам Скрипаль, передает «Радио Свобода».

По данным радио, Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контрразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов. Источники "Чешского радио" убеждены, что россияне, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Боширова, вели слежку за Скрипалём.

Читайте такжеОтравитель Скрипалей «Петров» побывал в Украине во время Евромайдана – расследование

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, и обнародовала соответствующие видео.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Воллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Впоследствии журналисты определили, что настоящее имя «Руслана Боширова» – Анатолий Чепига, а «Александра Петрова» – Александр Мишкин.