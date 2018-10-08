Bloomberg: Неуклюжесть ГРУ пугает и бесит Путина

Выставив себя на посмешище, Кремль не демонстрирует готовности сократить свое хоть и неуклюжее, но агрессивное поведение.

Российский президент Владимир Путин раздраженно отвергает обвинения в причастности шпионов ГРУ к попытке убийства на британской территории, а также организации кибератак за рубежом.

Но под этими возражениями скрывается ощутимая обеспокоенность целым каталогом смехотворных проколов пресловутой военной разведки России, пишет Bloomberg.

Свежие обвинения со стороны Нидерландов, Великобритании и США в том, что агенты ГРУ были пойманы на горячем во время попыток взломать один из органов ООН, могут дать толчок введению новых санкций против России. Один из комментаторов на российском телевидении, которое жестко контролирует правительство, раскритиковал «некомпетентных» офицеров разведки и сказал, что «весь мир теперь смеется над нами». В то время как западные страны часто рассматривают Россию "как сильного и заядлого врага, очень неприятно, когда мы похожи на какую-то шутку», - сказал политолог Дмитрий Некрасов в эфире телеканала «Россия 1».

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Еще даже до последних обвинений Путин уже демонстрировал свое раздражение работой собственных шпионов. Он сделал очень едкий комментарий, согласившись с главой внешней разведки Сергеем Нарышкиным, чье ведомство традиционно враждует с ГРУ, который сказал, что атака в Солсбери была проведена так непрофессионально, что это просто не могли быть российские агенты.

«Путин хорошо понимает, что его подставили его же собственные спецслужбы», - сказал Bloomberg экс-агент КГБ Алексей Кондауров.

«Его эмоциональные публичные реакции говорят сами за себя: он озабочен, рассержен и обеспокоен», - добавил он.

Некоторые аналитики считают, что последние разоблачения операций ГРУ не так говорят о российской некомпетентности, как о готовности послать сигнал о своей готовности действовать. Другие предполагают, что это цена, которую Россия готова заплатить за свою агрессивную шпионскую программу за рубежом. Попытка в Гааге взломать компьютерную сеть штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия ООН, где как раз изучаются доказательства Великобритании о причастности Москвы к химической атаке в Солсбери, толкает США и Евросоюз к введению новых санкций против России.

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Грубая российская операция также дала разведке Нидерландов больше доказательств в более широком расследовании российских хакерских атак. Изучив данные изъятых у россиян компьютеров, они заметили, что российские шпионы проникали в сети через wifi в Малайзии и Швейцарии, когда в этих странах собирался Международный Олимпийских комитет для обсуждения допингового скандала.

«Хорошие профессионалы позаботились бы об очистке данных с компьютеров раньше любого разоблачения», - сказал эксперт по вопросам безопасности и России Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

Нидерланды также использовали данные с изъятых компьютеров, чтобы обвинить ГРУ в попытке подорвать расследование уничтожения малайзийского «Боинга 777» над Украиной в 2014 году. Однако, несмотря на унижение, нет никаких признаков того, что Россия собирается отступать в конфронтации с Западом или свернуть свои интенсивные шпионские операции.