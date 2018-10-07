В Болгарии жестоко убили журналистку, разоблачавшую хищение средств ЕС

Женщина разоблачала финансовые махинации, к которым могут быть причастны люди из высшего руководства государства.

В болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову, расследовавшую махинации со средствами фондов ЕС.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на болгарский телеканал NOVA TV.

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Как сообщил заместитель главы полиции Ілиан Енчев, тело 30-летней женщины обнаружил местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Вещи жертвы были найдены за несколько метров от тела. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Смерть женщины, как сообщается, наступила в результате удара в голову и удушения. Местные криминалисты утверждают, что не помнят в Русе столь жестокого убийства.

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий относительно причин преступления. Одна из них – убийство из-за профессиональной деятельности Мариновой.

Отмечается, что последней темой, над которой работала журналистка, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.

Речь идет, среди прочего, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры, на которых зарабатывали деньги консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации разоблачили схему хищения средств.

По данным расследования, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включительно с премьером Бойко Борисовым. В расследовании также фигурирует имя главы болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Канал TVN, где работала Маринова, был единственным в стране каналом, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался вебсайт журналистских расследований Bivol.

Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии. Его результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его правительство ушли в отставку на фоне скандала в связи с убийством местного журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Тела журналиста и его невесты Мартины Кушнировой были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность итальянской мафиозной организации "Ндрангета" в Словакии, а также ее возможные связи с местными политиками.